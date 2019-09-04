В Астане загорелся многоэтажный дом

Сведения о возможных пострадавших уточняются.

Подразделения ГУ МЧС Казахстана ликвидируют пожар, охвативший 26-этажное здание. Возгорание зафиксировано на территории небоскреба, находящегося в Астане. В настоящее время сведения о пострадавших и погибших уточняются. Известно, что пламя изначально охватило 26 этаж дома, где воспламенилась наружная обшивка. Из помещений эвакуированы восемь жителей, включая одного несовершеннолетнего.

В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9. пресс-служба местного экстренного ведомства

Очевидцы отметили, что в некоторых местах можно заметить открытое горение обшивки, а также из небоскреба периодически сыпятся разбитые стекла. Жители города в Казахстане добавили,что запах дыма распространился на несколько километров от поврежденного объекта.

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Фото и видео: ГУ МЧС Казахстана, Telegram / РИА Новости