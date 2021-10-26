На Сахалине на поиски пропавшего рыбака отправили вертолет МЧС

Спасатели нашли резиновую лодку пострадавшего.

На территории российского острова Сахалин сотрудники экстренного ведомства страны направились на поиски пропавшего рыбака. В операции принимает участие специальный вертолет Ми-8 от ГУ МЧС. На борту находятся представители поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области. Они осмотрят с воздуха Охотское море. Известно, что экипаж разыскивает пропавшего в акватории Анивского залива 21-летнего местного жителя. По результатам шестичасового осмотра залива была найдена резиновая лодка.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавшего на Сахалине рыбака. В Анивском заливе мужчина рыбачил на резиновой лодке. пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: ГУ МЧС России