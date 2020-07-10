Наибольшее количество протестующих собралось в Буэнос-Айресе.

В Аргентине прошли митинги против карантина. Об этом сообщил местный телеканал TN. Журналисты отметили, что протестующие вышли на улицы с требованиями не вводить карантин, а также с критикой действующей власти. Самые многочисленные акции состоялись в Буэнос-Айресе. Они произошли несмотря на введенный строгий режим самоизоляции.

Напомним, что Аргентина находится в режиме карантина уже 11 дней. В Буэнос-Айресе местным предпринимателям запрещают работать, хотя в отдельных регионах страны чиновники разрешили некоторые послабления. Протесты также затронули такие провинции как Тукуман, Мендоса, Неукен, Санта-Фе, Сан-Хуан, Кордова.

Напомним, что 9 июля в Аргентина отмечается День независимости. Многие граждане страны вышли на улицы с флагами. Они пели гимн и требовали уважать свои права и свободы. Кроме пешего марша в рамках протестов проехалась автоколонна.

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