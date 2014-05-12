В Антарктиде пингвин спасся от косатки, запрыгнув к туристам в лодку

Папуасский пингвин в Антарктиде запрыгнул на лодку с туристами, чтобы не стать обедом нескольких косаток. Об этом сообщило издание The Sun.
Стая косаток гонялась за пингвином, которому никак не удавалось уйти от погони. Пингвин метался между китами-убийцами и туристами.
В итоге туристы начали подзывать пингвина к себе и со второй попытки он запрыгнул в лодку и спасся.
Несколько лет назад на видео попала единственная особь черного пингвина.
Видео: Telegram/На видео видно
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