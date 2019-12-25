В Антарктиде аэродром назвали в честь петербургского "Зенита"

Взлетная полоса предназначена для приёма тяжёлых самолётов.

Стало известно, что в Антарктиде аэродром антарктической станции "Прогресс" назвали в честь петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. Об этом пишет ИА REGNUM.

Взлетная полоса предназначена для приёма тяжёлых самолётов. Сообщается, что такое назвали решили дать сотрудники российской антарктической экспедиции. Во вторник, 15 ноября, в Антарктиду отправится экспедиция из Петербурга. Специалисты займутся изучением климата на континенте, состоянием озонового слоя и ледовой обстановки.

Напомним, что в Пулково открыли международные направления с Uzbekistan Airways. Авиакомпания каждый день летает из Северной столицы в Ташкент, три раза в неделю в Самарканд и один раз в неделю в Фергану с дальнейшими стыковками по шести зарубежным направлениям. Из Ташкента рейсами Uzbekistan Airways можно улететь в Дели (Индия), Сеул (Южная Корея), Стамбул (Турция), Шарм-Эль-Шейх (Египет), Европу и Северную Америку, из Самарканда и Ферганы – в Стамбул.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть новый аэропорт в Левашово. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса будет небольшой, 250 человек в час, это вчетверо меньше, чем в Пулково.

Фото: пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института