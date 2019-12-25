Пострадали семеро граждан РФ.

В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП. Об этом сообщили турецкие журналисты из нескольких изданий. Известно, что автомобильная авария произошла на территории Манавгата. Водитель не справился с управлением транспортным средством из-за скользкой дороги. В результате автобус с пассажирами занесло на дороге, после чего он съехал в кювет. Затем автобус перевернулся.

Туристам пришлось выбираться наружу через лобовое стекло. В настоящее время семеро россиян, пострадавших на месте ДТП, госпитализированы. В общей сложности в транспортном средстве находилось восемь граждан РФ. Сейчас жизням и здоровью наших соотечественников ничего не угрожает.

В ХМАО возбудили дело после попытки толпы применить насилие к полицейскому на месте ДТП.

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