В Англии экскаваторщик разгромил только что построенный отель

Ему не выплатили положенную зарплату.

В Англии экскаваторщик устроил погром в отеле, который был практически достроен. Такой поступок он объяснил задержкой заработной платы. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в Ливерпуле, очевидцы сняли на видео данный момент. На экскаваторе работник разгромил помещения, сломал дверь и попортил мебель. Мужчине не заплатили за работу примерно 600 фунтов стерлингов (это около 51 тысячи рублей).

После того, как экскаваторщик закончил свой тотальный разгром, он оставил транспорт и просто ушел. Теперь ему грозит штраф.

Видео: blakester2k15/ Youtube