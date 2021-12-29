В Африке нашли следы первой в мире "социальной сети"

Ее возраст составляет 50 тыс. лет.

Ученые обнаружили в Африке бусы возрастом 50 тыс. лет. Оказалось, что это была старейшая в мире социальная сеть. Статья опубликована в журнале Nature.

Сеть основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусиных яиц. Это одно из самых ранних личных украшений, который создал человек. Исследователи изучили более 1,5 тыс. бусин, которые нашли в южной и восточной Африке. Выяснилось, что люди обменивались этими бусинами. Однако группы, которые создавали бусы, жили на большом расстоянии друг от друга. Но, как оказалось, между этими сообществами существовали связи.

По словам ученых, это указывает на социальное взаимодействие. Бусины из южной Африки исчезли примерно 33 тыс. лет назад и остались только на востоке. Предполагается, что связано это могло быть с климатическими изменениями.

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