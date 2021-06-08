Девочку пришлось везти в больницу.

В Афинах украинцы напали на ребенка с российским флагом в руках. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление женщины по имени Светлана. Она рассказала о том, что пострадала семилетняя девочка, которая принимала участие в автопробеге "За мир! За Россию! За Грецию!". Она уточнила, что иностранцы вырвали из рук школьницы государственный символ, после чего ударили ее древком по руке. В результате у девочки выступила кровь. При данном инциденте рядом с машиной находились правоохранительные органы, которые призывали россиян быстрее уехать с территории. При этом полиция не останавливала нападавших.

Светлана пояснила, что ехала на машине за остальными транспортными средствами. Около площади Омония дорогу переговорили полицейские, которые указали свернуть на улицу Минандру. В результате, по словам очевидицы, автомобиль оказался в ловушке, так как по две стороны от него стояли украинские граждане. Из-за светофора машина не могла проехать мимо.

Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: "Не трогайте ребенка!" А мужик берет и бьет его палкой! Ну как это так? Они на русском языке орали ругательства. Зачем полиция направила нас туда, она видела, что там украинцы. Светлана, мать пострадавшей

В СМИ заметили, что ребенку была оказана медицинская помощь в больнице, а родители написали заявление в полицию.

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Фото: Pixabay.com

