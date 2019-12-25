Стефанос Хиос получил два ранения в шею и грудь.

В Афинах обстреляли журналиста "желтой газеты". Об этом сообщили местные корреспонденты. Они заявили, что представитель издания "Макелио" пострадал от рук неизвестных. Мужчина по имени Стефанос Хиос госпитализирован с ранением в шею и грудь. Его состояние медики оценили как "контролируемое". Инцидент произошел на севере города в районе Врилиссия около 2 часов ночи.

В полиции рассказали, что два человека открыли огонь по машине Хиоса, когда мужчина подъехал к собственному дому. Преступники в масках поджидали жертву, а после нападения - скрылись. В газете "Макелио" утверждают, что приказ убить журналиста поступил от политического картеля за разоблачительные статьи.

Напомним, что "Макелио" ранее неоднократно обвиняли в распространении фейковых публикаций. Хиос неоднократно обвинялся в клевете. В 2018 году его арестовали за материал с призывом расстрелять президента страны, премьер-министра и главу МИД за соглашение о конституционном названии экс-югославской республики Македония.

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне.