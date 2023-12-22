По предварительной информации, в самолете находились шесть человек.

В Афганистане разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает информационное агентство Паджвак.

Инцидент произошел в горах провинции Бадахшан. Информацию о крушении сообщили местные чиновники. Позже в Росавиации сообщили, что пропавший в Афганистане самолете Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял санитарный рейс по маршруту Гая – Ташкент – Жуковский.

По предварительной информации, в самолете находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Сейчас ведутся поиски судна.

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Видео: Telegram / SHOT