В летевшее в Петербург воздушное судно врезалась птица

Повреждений нет.

17 января в самолет авиакомпании "Ямал", который приземлился в Петербурге, врезалась птица. Об этом 20 января пишет tg-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно выполняло рейс из Минеральных Вод. Столкновение с пернатым произошло на высоте 500 метров.

Отмечается, что посадка была благополучной, при осмотре самолета после посадки обнаружены следы попадания птицы в верхнюю часть фюзеляжа, в районе кабины пилотов. Повреждений нет.

Ранее мы рассказывали о том, что в аэропорту Толмачево задержали буйного пассажира.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)