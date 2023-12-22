В летевшее в Петербург воздушное судно врезалась птица

17 января в самолет авиакомпании "Ямал", который приземлился в Петербурге, врезалась птица. Об этом 20 января пишет tg-канал AVIAINCIDENT.
Воздушное судно выполняло рейс из Минеральных Вод. Столкновение с пернатым произошло на высоте 500 метров.
Отмечается, что посадка была благополучной, при осмотре самолета после посадки обнаружены следы попадания птицы в верхнюю часть фюзеляжа, в районе кабины пилотов. Повреждений нет.
Ранее мы рассказывали о том, что в аэропорту Толмачево задержали буйного пассажира.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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