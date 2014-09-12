В аэропорту Толмачево задержали буйного пассажира

В МВД рассказали об инциденте в самолете, летевшем из Новосибирской области.

При посадке на борт самолёта в Новосибирской области арестован нетрезвый пассажир. В настоящее время мужчина обвиняется в мелком хулиганстве. Соответствующее заявление сделали сотрудники транспортного управления российских правоохранительных органов по региону. Они пояснили, что к полицейским обратился представитель авиакомпании, который сообщил о нарушении общественного порядка мужчиной, летевшим рейсом до Якутска. Установлено, что дебоширом оказался 45-летний житель Бурятии. Очевидцы отметили, что пассажир вел себя слишком эмоционально, нецензурно выражался, размахивал руками. Он не реагировал на требования персонала самолета успокоиться. Сотрудники компании-оператора отказали гражданину в посадке на борт.

Правонарушитель был задержан транспортными полицейскими и доставлен в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что за мелкое хулиганство мужчина арестован на двое суток.

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Фото и видео: МВД Медиа