В Подмосковье пресекли деятельность наркозакладчицы

Полицейские обнаружили и изъяли 103 свертка с порошковым содержимым.

В Подмосковье сотрудники полиции пресекли деятельность наркозакладчицы. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 37-летняя женщина занималась сбытом запрещенных веществ. Ее задержали возле одного из домов на Кутузовском проезде. В ходе личного досмотра оборудованных ею тайников и места жительства полицейские обнаружили и изъяли 103 свертка с порошковым содержимым.

По данным экспертизы, в трех свертках находился героин. Остальные упаковки находятся на исследовании. Возбуждено уголовно дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА