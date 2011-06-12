В Ижевске банда мошенников грабила нетрезвых посетителей кафе

Полиция задержала 111 фигурантов расследования.

В российском городе Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении банды мошенников, которые грабили нетрезвых посетителей кафе. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональных правоохранительных органов по Удмуртии. Известно, что в криминальной группировки находились двое уроженцев из Азербайджана, а также один местный житель. Банда подъезжала ночью к барам, расположенным на территории столицы Удмуртии, а затем предлагала нетрезвым посетителям подвезти их до дома.

Когда же дело доходило до оплаты за проезд, мошенники просили перевести денежные средства с помощью мобильного приложения. Во время совершения банковской операции они запоминали вводимые пароли и коды. После того, как подвыпившие пассажиры засыпали, преступники переводили деньги с их счетов или оформляли на них кредиты в банках или микрофинансовых организациях. В настоящее время подозреваемые задержаны. Полиция смогла установить причастность мужчин к 11 фактам краж и мошеннических действий. В общей сложности ущерб от деятельности ОПГ составил свыше одного миллиарда рублей.

Задержан 26-летний петербуржец, подозреваемый в поджоге релейного шкафа.

Фото и видео: МВД медиа