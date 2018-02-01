Задержан 26-летний петербуржец, подозреваемый в поджоге релейного шкафа

Инцидент произошел на перегоне станции Александрово – Верево.

Сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России Петербургу и Ленинградской области задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что 26-летний петербуржец, находясь на пути железнодорожного перегона станции Александрово – Верево Пушкинского района, имея умысел на повреждения имущества, из хулиганских побуждений поджег релейный шкаф, принадлежащий предприятию транспортной инфраструктуры.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники транспортной полиции обращают внимание граждан на то, что умышленное уничтожение или повреждение имущества на объектах транспорта влечет за собой уголовную ответственность! О сомнительных предложениях, поступающих вам в мессенджерах, следует сообщать по "телефону доверия" 8 (800) 200-16-02.

Летом неизвестный поджёг релейный шкаф на станции Лисий Нос.

Фото: Piter.tv