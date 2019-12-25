Прокуратура проверяет столкновение самолета с птицей на пути в Петербург

Воздушное судно экстренно вернулось в аэропорт вылета.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения самолета с птицей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как писал ТАСС, вечером 23 мая самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Петербурга, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за непредвиденной ситуации – столкновения с птицей.

По данным прокуратуры, самолет авиакомпании "Победа" вылетел из Екатеринбурга в Петербург 24 мая в 00:28 (23 мая 22:08 мск). Птица попала в самолет через несколько минут после вылета. Специалисты проверят исполнение требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее в Пулково из-за глобального технического сбоя задержали вылет шести рейсов "Аэрофлота". На данный момент ситуация разрешена.

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