В Пулково из-за глобального технического сбоя задержали вылет шести рейсов "Аэрофлота"

Время задержки не превышает 2-2,5 часа.

В пятницу, 21 мая, в Пулково задержали вылет самолетов "Аэрофлота". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время известно о задержке шести рейсов. Общее время задержки не превышает 2-2,5 часа.

Изменение времени вылета связано с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг. Из-за этого возможны задержки при регистрации пассажиров и отправлении самолетов в срок.

Пассажиров просят следить за объявлениями и информацией на табло аэропортов.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку.

Фото: pixabay.com