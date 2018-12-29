В Адмиралтейском районе 29 человек попали в травмпункт из-за гололеда

В основном, пострадавшие получили травмы рук, ног и ушибы грудной клетки.

Прокуратура Адмиралтейского района после проверки обращения граждан установила, что в период с 1 декабря по 9 января в травмпункт обратились 29 человек после падения на скользкой улице. Два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В основном, пострадавшие получили травмы рук, ног и ушибы грудной клетки. Прокуратура установили, что возле домов по Большой Подъяческой улице, набережной Канала Грибоедова на тротуаре наледь, а на проезжих частях лежит много снега.

Директору СПб ГУДП "Центр" по очистке дорог и тротуаров от наледи и снега внесли представление об устранении нарушений, виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Адмиралтейского района