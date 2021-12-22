Протестующих закидали дымовыми шашками.

В Абхазии митинги за отставку президента переросли в столкновения с милицией. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что оппозиция устроила акцию протеста на территории Сухуми. Активисты добиваются того, чтобы Аслан Бжания ушел с занимаемой должности Протестующие предприняли попытку прорвать кордон из правоохранительных органов, расположенный около здания местного парламента.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что несколько сотен человек хотят перевернуть автобус с представителями закона. В ответ на эти действия правоохранители делают попытку разогнать нарушителей. В протестующих полетели дымовые шашки. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, что представители оппозиции обвиняют Бжанию в неисполнении предвыборных обещаний,а также экономическом и энергетическом кризисе. Они уверены, что глава государства политически преследует своих конкурентов.

Член федерального бюро "Яблока" показал однопартийцам гениталии во время заседания в Zoom.

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