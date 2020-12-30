Член федерального бюро "Яблока" показал однопартийцам гениталии во время заседания в Zoom

Максим Петлин начал расстегивать перед камерой брюки, а затем прошелся полностью оголенный.

В четверг, 9 декабря, состоялось важное заседание петербургского отделения партии "Яблоко", на котором решался вопрос об исключении одного из лидеров внутренней оппозиции, депутата МО "Литейный округ" Филиппа Погорелова. Участники встречи вели переговоры в Zoom, трансляция появилась на YouTube.

Вопреки ожиданиям, главным героем заседания стал не Погорелов или автор обвинительной речи Борис Вишневский, а глава свердловской партийной ячейки Максим Петлин, который показал однопартийцам свой член.

В разгар беседы он начал расстегивать перед камерой брюки, а затем полностью разделся и прошелся оголенный. Все это сопровождалось словами Вишневского: "Вопрос непростой, но я боюсь, иного выхода у нас сейчас просто уже нет. Есть член партии…"

Пока не ясно, все, что произошло – случайность или тщательно продуманный политический перфоманс. Однако в глаза бросается синхронность действий всех участников. Пока Петлин сверкал своими гениталиями, Вишневский возмущался действиями члена, а Погорелов язвительно ухмылялся. Все остальные в это время делали вид, что ничего не замечают.

Внутрипартийный конфликт развивался в течение года. Некоторые "яблочники" резко отреагировали на снятие с регистрации сторонников Навального в октябре и критику Явлинского в адрес бывшего однопартийца. В ноябре стало известно, что внутренняя оппозиция собирается формировать собственную фракцию внутри "Яблока". Одним из ярких лидеров движения стал Погорелов. Вишневский считает, что депутат создавал внутри партии атмосферу вражды и нетерпимости.

В результате заседания было принято решение об исключении Погорелова из партии. В беседе с "Фонтанкой" он заявил, что намерен обжаловать исключение в партийном арбитраже.

Ранее мы писали, что спикер ЗакСа Бельский не увидел политики в деле Громова.

Видео: YouTube / Филипп Погорелов