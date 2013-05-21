Спикер ЗакСа Бельский не увидел политики в деле Громова

Председатель городского парламента считает, что в деле должны разбираться правоохранительные органы.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не увидел политического следа в уголовном деле бывшего чиновника Ивана Громова. Об этом он сказал на брифинге в Мариинском дворце 8 декабря, передал "ЗАКС.Ру".

Бельский отметил, что не хотел бы комментировать ситуацию с Громовым. По его словам, "для этого есть правоохранительные органы".

Я никакой политики не вижу. Они разберутся, дадут ответы на все вопросы. Александр Бельский.

Некоторые полагают, что исполнительная власть Петербурга избавляется от союзников Вячеслава Макарова. Недавно вместо бывшего спикера петербургское отделение "Единой России" возглавил Сергей Боярский.

Напомним, накануне Ивану Громову и его брату Павлу избрали меру пресечения. Бывший глава комитета по информатизации и связи, глава Петроградского и Калининского районов обвиняется в хищении более 150 млн рублей. Еще позавчера он работал в Смольном.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб