В 2024 году "Интервидение" пройдет в Москве вместо Петербурга

"Интервидение" проводили в 1960-1980-х гг. и считали альтернативой "Евровидению".

Международный конкурс песни "Интервидение" в 2024 году состоится в Москве. Соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовали 21 марта на портале правовых актов.

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Ранее мероприятие планировали провести в Петербурге. Документ вносит изменения в распоряжение о выделении 600 млн рублей на подготовку "Интервидения". Средства предоставят российскому Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

"Интервидение" проходило в 1960-1980-х гг. и считалось альтернативой "Евровидению". Проводить конкурс снова предложил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

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