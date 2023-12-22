  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2024 году "Интервидение" пройдет в Москве вместо Петербурга
Сегодня, 21:34
34
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В 2024 году "Интервидение" пройдет в Москве вместо Петербурга

0 0

"Интервидение" проводили в 1960-1980-х гг. и считали альтернативой "Евровидению".

Международный конкурс песни "Интервидение" в 2024 году состоится в Москве. Соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовали 21 марта на портале правовых актов.

Слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве".

Распоряжение правительства РФ

Ранее мероприятие планировали провести в Петербурге. Документ вносит изменения в распоряжение о выделении 600 млн рублей  на подготовку "Интервидения". Средства предоставят российскому Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства". 

"Интервидение" проходило в 1960-1980-х гг. и считалось альтернативой "Евровидению". Проводить конкурс снова предложил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Ранее мы рассказывали о том, что школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты.

Фото: pxhere

Теги: интервидение, конкурс песни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии