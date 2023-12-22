В 2024 году "Интервидение" пройдет в Москве вместо Петербурга

Международный конкурс песни "Интервидение" в 2024 году состоится в Москве. Соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовали 21 марта на портале правовых актов.
Слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве".
Распоряжение правительства РФ
Ранее мероприятие планировали провести в Петербурге. Документ вносит изменения в распоряжение о выделении 600 млн рублей на подготовку "Интервидения". Средства предоставят российскому Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".
"Интервидение" проходило в 1960-1980-х гг. и считалось альтернативой "Евровидению". Проводить конкурс снова предложил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.
Ранее мы рассказывали о том, что школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты.
Фото: pxhere
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