В 2022 году Apple поднимет цены на новые смартфоны

Все дело в дефиците чипов на мировом рынке.

Компания Apple в 2022 году поднимет цены на новые смартфоны. Связывают данную меру с увеличением затрат производителя чипов TSMC на 20%. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на отчет DigiTimes.

Отмечается, что в конце 2021 году TSMC планирует большие затраты на производство. В январе же могут вырасти цены на смартфоны. Это затронет iPhone 13.

Цены могут подняться на 3-5%. При этом аналитики подчеркивают, что ноутбуки в этом году стали дороже на 5-10%. Специалисты считают, что iPhone 13 получит ряд незначительных улучшений, в частности включающие апгрейд камеры смартфона.

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