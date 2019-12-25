  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2022 году Apple поднимет цены на новые смартфоны
Сегодня, 14:30
50
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году Apple поднимет цены на новые смартфоны

0 0

Все дело в дефиците чипов на мировом рынке.

Компания Apple в 2022 году поднимет цены на новые смартфоны. Связывают данную меру с увеличением затрат производителя чипов TSMC на 20%. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на отчет DigiTimes.

Отмечается, что в конце 2021 году TSMC планирует большие затраты на производство. В январе же могут вырасти цены на смартфоны.  Это затронет iPhone 13.

Цены могут подняться на 3-5%. При этом аналитики подчеркивают, что ноутбуки в этом году стали дороже на 5-10%. Специалисты считают, что iPhone 13 получит ряд незначительных улучшений, в частности включающие апгрейд камеры смартфона.

Ранее мы писали, что Песков не исключил корректировку закона об иноагентах. 

Фото: pixabay 

Теги: apple, apple iphone 13, подорожание чипов, рост цен на смартфоны
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии