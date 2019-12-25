Песков не исключил корректировку закона об иноагентах

По его словам, признание СМИ или НКО иностранным агентом не приравнивается к их закрытию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что при необходимости закон об иностранных агентах может быть скорректирован. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, из статуса иноагента можно "выйти", но на данный момент данной процедурой никто не воспользовался. Возможной причиной этого Песков назвал долгосрочный период решения этого вопроса.

Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, признание какого-либо средства массовой информации или некоммерческой организации иностранным агентом не означает их закрытия или остановки их работы, так как основной целью этого процесса является информирование россиян о соответствующем статусе.

Ранее Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов издание "Важные истории", телеканал "Дождь" и семь российских журналистов. Иноагентами признали нескольких представителей коллектива "Важных историй" - главного редактора Романа Анина, редакторов Романа Шлейнова и Олесю Шмагун, журналистов Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Дмитрия Великовского. Руководитель народного движения "Якутия. Наше мнение" Степан Петров тоже вошел в этот список.

Фото: kremlin.ru