В 2021 году рекордно повысилась температура Мирового океана

Океан поглотил примерно на 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) тепла больше, чем в 2020 году.

В 2021 году из-за глобального потепления было зафиксировано рекордное повышение температуры Мирового океана. К таком выводу пришла международная группа климатологов. Статья опубликована в журнале Advances in Atmosheric Science.

Климатологи отмечают, что Мировой океан поглотил 14 зеттаджоулей (14 на 10 в 21-й степени) больше тепла, чем в 2020 году. При этом 2020 год по этому показателю тоже был рекордным.

В сообщении говорится, что Южный и Атлантический океаны нагрелись сильнее всего. Объяснили это климатологи увеличением концентрации антропогенных парниковых газов и климатическими моделями переноса тепла.

Специалисты сообщают, что более теплые океанские воды способствуют усилению штормов, ураганов, а также экстремальных осадков. В результате число наводнений может увеличиться. Кроме того, нагретая вода расширяет и ледники Гренландии и Антарктиды. В совокупности они теряют порядка 1 трлн тонн льда за год.

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