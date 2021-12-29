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Частицы коронавируса теряют способность заражать спустя 20 минут нахождения в воздухе
Сегодня, 13:48
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Частицы коронавируса теряют способность заражать спустя 20 минут нахождения в воздухе

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По это причине маски и социальная дистанция являются основным способом для снижения вероятности заражения.

Ученые из Бристольского университета провели исследование и пришли к выводу, что частицы коронавируса уже спусстя 20 минут нахождения в воздухе теряют до 90% способности заражать клетки человеческого организма. Об этом пишет The Guardian.

Так, исследователи подтвердили тот факт, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются основным способом снизить вероятность заражения COVID-19. Хорошая вентиляция тоже важна, но, возможно, ее роль меньше, чем считали ранее специалисты.

Ученые эксперимент провели с тремя штаммами коронавируса, но каких-либо серьезных различий не обнаружили. Подчеркивается, что омикрон-штамм в исследовании участвовал.

Ранее мы писали, что возраст древнейших известных останков человека разумного оказался больше, чем считалось. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, риск заражения коронавирусом
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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