Частицы коронавируса теряют способность заражать спустя 20 минут нахождения в воздухе

По это причине маски и социальная дистанция являются основным способом для снижения вероятности заражения.

Ученые из Бристольского университета провели исследование и пришли к выводу, что частицы коронавируса уже спусстя 20 минут нахождения в воздухе теряют до 90% способности заражать клетки человеческого организма. Об этом пишет The Guardian.

Так, исследователи подтвердили тот факт, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются основным способом снизить вероятность заражения COVID-19. Хорошая вентиляция тоже важна, но, возможно, ее роль меньше, чем считали ранее специалисты.

Ученые эксперимент провели с тремя штаммами коронавируса, но каких-либо серьезных различий не обнаружили. Подчеркивается, что омикрон-штамм в исследовании участвовал.

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