В 2019 году в Петербурге было достроено 20 проблемных жилых комплексов

На очереди еще 22 объекта.

В 2019 году Петербурга завершил строительство 20 проблемных жилых комплексов. В 2020 году в Смольном рассказали, что на очереди остаются еще 22 долгостроя. О планах по предоставлению дольщикам их жилья Александр Беглов рассказал исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Виталию Мутко. Чиновники обсудили возможную финансовую помощь в данном вопросе со стороны федеральных средств.

В общей сложности ключи от жилья получили более шести тысяч дольщиков. Среди завершенных проектов - комплекс "Охта модерн", Новая скандинавия" и "Ижора парк".

Ранее Piter.tv писал о том, что проблема обманутых дольщиков в России будет решена за 3 года.

Фото: Piter.tv

