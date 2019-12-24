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Проблема обманутых дольщиков в России будет решена за 3 года

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Об этом заявил Олег Говорун.

Проблема обманутых дольщиков в России будет решена за три года. По итогам 2019 года права по данному вопросу восстановят более 16 тысяч человек в 21 субъекте России. На эти нужды из бюджета выделено 31 млрд рублей. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на генерального директора Фонда защиты прав участников долевого строительства. Олег Говорун дал такое обещание премьер-министру Дмитрию Медведеву во время личной встречи.

Деньги соответствующие предусмотрены. Все решения необходимыми средствами обеспечены

прокомментировал специалист

В 2020 году чиновники восстановят права еще 40 тысяч обманутых дольщиков. Россия справится с проблемой до 2023 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что дольщики "проблемного" ЖК перекрыли Суворовский проспект.

Теги: дольщики, олег говорун, фонд дольщиков
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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