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Обманутых дольщиков задержали во время пикета на Суворовском

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Некоторые из них нарушали ПДД.

Днем 6 декабря обманутые дольщики компании "Лидер Групп" вышли на протестную акцию. Активисты мешали проезду по Суворовскому проспекту, пикет закончился задержаниями. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Пикет начался в 16:45 у здания администрации Петербурга. Правоохранители задержали пять людей, двоих отпустили после составления протокола. 

"Проблемными" являются ЖК "Девятый вал" и "Три кита" в Мурино. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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