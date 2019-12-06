Обманутых дольщиков задержали во время пикета на Суворовском

Некоторые из них нарушали ПДД.

Днем 6 декабря обманутые дольщики компании "Лидер Групп" вышли на протестную акцию. Активисты мешали проезду по Суворовскому проспекту, пикет закончился задержаниями. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Пикет начался в 16:45 у здания администрации Петербурга. Правоохранители задержали пять людей, двоих отпустили после составления протокола.

"Проблемными" являются ЖК "Девятый вал" и "Три кита" в Мурино.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Шушар вышли с одиночными пикетами к Смольному.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"