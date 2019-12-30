Петербург исполнил показатели Нацпроекта по вводу жилья в 2019 году

В эксплуатацию ввели почти 3,5 миллионов квадратных метров.

Ушедший 2019 год стал для Петербурга успешным в выполнении нормативных показателей Нацпроекта по вводу жилья. Об этом сообщил ресурс "Строительный Петербург" 9 января. Для региона такие нормы установило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

По подсчетам на конец минувшегося декабря, в эксплуатацию ввели 3,45 миллионов квадратных метров жилья, учитывая и индивидуальное строительство. Для проекта "Жилье и городская среда" Петербург показал хорошие результаты. В числе достижений года значится и завершенное строительство старого проблемного жилого комплекса "Охта Модерн", который должен был принимать жильцов еще 13 лет назад.

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