В Великобритании появилась монета 50 пенсов с профилем Шерлока Холмса

Ее выпустили в преддверии 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла.

Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую монету достоинством 50 пенсов. На ее обороте отчеканен профиль знаменитого детектива Шерлока Холмса. Об этом сообщается на сайте организации.

Монета выпущена в преддверии 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла. Дизайнер денег Стивен Ро рассказал, что на монете перечислены самые популярные приключения сыщика. Однако их оказалось так много, что пришлось сильно уменьшить шрифт надписей. Прочитать их можно с помощью увеличительного числа — излюбленного снаряжения Шерлока Холмса.

Стоимость юбилейных монет варьируется от 10 до 795 евро. Самой дорогой и редкой монетой является та, что выполнена из золота. Тираж таких монет 400 штук. Лимит на самый простой "полтинник" с изображением сыщика не указан. Серебренных "шерлоков" шесть тысяч штук. За них просят 55 евро.

На сайте Королевского монетного двора можно купить юбилейные монеты - ценовой разброс от 10 до 795 евро. Самой дорогой и редкой является монета из золота, всего их выпущено 400 штук. Лимит на самый простой "полтинник" не указан. Тиражом в 6 тысяч штук продают серебряных "шерлоков". За них просят по 55 евро.

Ранее мы писали, что петербурженка продает рубль 1898 года за 115 тысяч рублей.

Фото: Twitter / The Royal Mint

‏Видео: YouTube