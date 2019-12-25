ВВС США испытают на прочность системы ПВО Украины

MQ-9 Reaper попробует пробить защиту ПВО на западной границе Украины.

Военно-воздушные силы США испытают на прочность системы ПВО Украины. Об этом в собственном Facebook-аккаунте рассказали представители командования Воздушных сил ВС Украины. Чиновники сослались на информацию от генерал-майора Дмитрия Карпенко. Он заявил, что американские дроны MQ-9 Reaper впервые будут применяться в учениях на территории Украины. Речь идет о мероприятии под названием "Чистое небо".

Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку Дмитрий Карпенко, украинский военный

Известно, что американские дроны попытаются пробить защиту украинских ПВО на западных границах государства. Соответствующее соглашение достигнуто в рамках встречи между представителем ВВС США Кевином О"Брайеном и руководителя командования "Запад" Дмитрий Карпенко. Чиновники встретились во Львове 1 декабря.

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