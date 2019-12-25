ВВС Израиля поразили военные объекты ХАМАС в секторе Газа

Вечером 11 сентября радикалы отправили в Сдерот шары со взрывчаткой.

Военно-воздушные силы Израиля поразили военные объекты ХАМАС в секторе Газа. Об этом рассказали представители пресс-службы армии еврейского государства ЦАХАЛ. Утром 12 сентября вертолеты и истребители атаковали объекты радикального палестинского движения. К такой реакции со стороны военных привел запуск воздушных шаров по территории Израиля со стороны анклава. "Подарки" были заправлены взрывчаткой.

Нанесли удары по нескольким целям, включая подземные цеха по производству ракет, военный тренировочный лагерь, военную базу со складом оружия, а также диверсионный тоннель. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что вечером 11 сентября террористы из сектора Газа выпустили по приграничным территориям одну ракету. Боеголовка была успешно перехвачена противовоздушной системой обороны "Железный купол". Оповещающие сирены ПВО прозвучали в городе Сдерот.

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель