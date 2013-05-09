ЦАХАЛ ответил на запуск по Израилю воздушных шаров со взрывчаткой.

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. В армии подтвердили, что самолеты атаковали территорию палестинского движения в ответ на запуск по территории еврейского государства воздушных шариков со взрывчаткой.

Боевые самолеты атаковали объект по производству реактивных ракет ХАМАС и военный комплекс в Хан-Юнисе, где находится бетонный завод, который использовался террористами для строительства туннелей. пресс-служба ЦАХАЛ

Известно, что обстрел велся по объектам, находящимся в жилом районе, в непосредственной близости к культурным объектам, мечетям, водным сооружениям. В ЦАХАЛ заметили, что этот факт говорит о том, что палестинские представители движения специально размещают свои объекты среди гражданских сооружений. Местное информационное агентство Qudsnet заметило, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военном объекту, который относится к палестинской бригаде аль-Кассам в западной части Хан-Юниса.

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