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ВВП Великобритании сократился на 0,3% в четвертом квартале 2023 года

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Отмечается, что показатель оказался хуже ожиданий экспертов.

ВВП Великобритании сократился на 0,3% в четвертом квартале 2023 года. Об этом свидетельствует отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Отмечается, что показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которых опрашивали в агентстве Reuters. Их прогноз сокращения ВВП страны составлял 0,1%, как это было в третьем квартале прошлого года. В связи с тем, что экономический спад наблюдался два квартала подряд, экономика Великобритании вступает в техническую рецессию.

Ранее Песков назвал "небезынтересным" улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ.

Видео: YouTube / Sky News

Теги: ввп великобритании, сокращение, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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