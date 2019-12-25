Экономика государства потеряла 20,6 триллиона юаней — это около трех триллионов долларов.

ВВП Китая снизился почти на 7% впервые за 28 лет. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР, ВВП Китая. По их оценкам, экономика государства потеряла 20,6 триллиона юаней — это около трех триллионов долларов.

Аналитики же прогнозировали падение ВВП Китая на 6,5 процентов. Такой уровень падения внутреннего валового продукта в КНР зафиксирован впервые с 1992 года.

Номинальный располагаемый доход на душу населения в Китае за первый квартал 2020 года составил 8561 юань — почти 1211 долларов. Это на 0,8% больше в годовом исчислении.

Падение экономики Китая связано с паузой в работе многих предприятий из-за пандемии коронавируса.

Ранее Трамп объявил о пройденном пике пандемии COVID-19.