ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Изданию "Подъём" Гусейнов рассказал, что не оправдывает убийства, но с Зонтаг согласен.

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке. Учебное заведение считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на директора по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрея Лаврова.

Накануне журналистка Анна Наринская на своей странице в Facebook написала о давней беседе с писательницей Сьюзен Зонтаг. Она заявила, что теракт теракт во время мюзикла "Норд-ост" был "национально-освободительной борьбой чеченского народа".

Факт остаётся фактом: это была национально-освободительной борьбой чеченского народа. Гасан Гусейнов, профессор ВШЭ

По его словам, сейчас в этой борьбе наблюдается длительный перерыв. Изданию "Подъём" Гусейнов рассказал, что не оправдывает убийства, но с Зонтаг согласен.

Это передёргивание. Террор всегда был частью национально-освободительной борьбы. Мне это тоже не нравится. Но такова история.

Андрей Лавров заявил, что Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. По его словам, университет проанализирует высказывание профессора Гусейнова и даст ему правовую оценку.

Ранее профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов заявил, не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке.

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