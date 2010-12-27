Назвавший русский язык клоачным филолог ВШЭ отказался извиняться

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке. Об этом сообщило издание "Подъем" в Telegram-канале.
Профессор отметил, что о решении комиссии вуза он узнал из СМИ, он никаких документов при этом не получал.
Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?
– заявил профессор
Ранее комиссия ученого совета порекомендовала профессору извиниться за высказывание о современном русском языке.
Ранее филологи поддержали решение об общеобязательном употреблении буквы Ё в письменном языке.
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