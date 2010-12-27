Назвавший русский язык клоачным филолог ВШЭ отказался извиняться

Он отметил, что люди не умеют читать, если не поняли, в чем была суть.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке. Об этом сообщило издание "Подъем" в Telegram-канале.

Профессор отметил, что о решении комиссии вуза он узнал из СМИ, он никаких документов при этом не получал.

Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть? – заявил профессор

Ранее комиссия ученого совета порекомендовала профессору извиниться за высказывание о современном русском языке.

Ранее филологи поддержали решение об общеобязательном употреблении буквы Ё в письменном языке.