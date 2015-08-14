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fvbykov
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Филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

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Заявление Гасана Гусейнова из Facebook раскритиковали в другой соцсети.

Филолог, сотрудник факультета гуманитарных наук московской ВШЭ Гасан Гусейнов посетовал на отсутствие иностранной прессы в столичных киосках, назвав русский язык "убогим" и "клоачным" 

Он начал высказывание с того, что ему непонятно, почему русским, живущим на Украине, "невмоготу выучить" мову. Гусейнов привел в пример, что в киосках прессы в Берлине легко находится пресса на иностранных языках, а в Москве такой широты изданий нет.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", – написал Гусейнов.

Пользователи Twitter широко раскритиковали заявление специалиста. 

Ранее мы сообщали о том, что Совфед намерен до 1 декабря подготовить законопроект о профилактике домашнего насилия.

Видео: YouTube / ПостНаука, Канал Калькулятор Иммиграции

Теги: вшэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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