ВС России открывают гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Президент Франции Эммануэль Макрон лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой объявить 7 марта днем тишины.

Вооруженные силы России открывают гуманитарные коридоры из четырех городов Украины: Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя. Режим тишины начался в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

В сообщении сказано, что в указанных городах гуманитарная обстановка заметно ухудшилась. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой объявить 7 марта днем тишины. Местные жители смогут покинуть Киев через Гостомель, Раковку, Сосновку, Иванков, Ораное, Чернобыль и Гдень. В Гомеле им предложат воспользоваться авиационным транспортом России. В Мариуполе предусмотрено два маршрута (Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожское; Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее на транспорте в пункты временного размещения). Покинуть Харьков можно будет по маршруту – Харьков, Нехотеевка, Белгород, а дальше на любом транспорте. Из Сум беженцам предлагается два маршрута (Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава; Сумы, Суджа, Белгород, дальше любым транспортом).

Ранее мы сообщили, что украинские беженцы не готовы навсегда остаться в Канаде.

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