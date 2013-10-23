Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО и работе артиллерии, авиации.

Вооруженные силы России на Южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили более 70 человек личного состава ВСУ, а также дополнительно 11 единиц боевой техники противника. Речь идет о пяти боевых бронированных машинах и шести единиц автомобильной техники. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 30 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что задачи выполнялись ударами армейской авиации и артиллерийскими подразделениями.

... Ударами по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки.

Фото и видео: Минобороны России