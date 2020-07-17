ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах

В ВОЗ поступили сведения о более 1,6 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян у человека, выявленных в 39 странах мира. Соответствующей информацией глава Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Аданом Гебрейесус поделился с журналистами на брифинге в Женеве. Эксперт добавил, что также существует еще около 1,5 тысячи пациентов с предположительным диагнозом по оспе обезьян.
Эти сведения пришли из 39 стран, включая семь государств, в которых наличие оспы обезьян обнаруживалось на протяжении лет, и 32 новых затронутых стран.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Эксперт добавил, что с начала 2022 года на планете зафиксировано 72 случая с летальным исходом после заражения оспой обезьян. Все эти инциденты имеют место в тех странах, в которых данное заболевание существовало и прежде.
ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян.
Фото и видео: WHO
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