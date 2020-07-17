ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о статистике зараженных по странам.

В ВОЗ поступили сведения о более 1,6 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян у человека, выявленных в 39 странах мира. Соответствующей информацией глава Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Аданом Гебрейесус поделился с журналистами на брифинге в Женеве. Эксперт добавил, что также существует еще около 1,5 тысячи пациентов с предположительным диагнозом по оспе обезьян.

Эти сведения пришли из 39 стран, включая семь государств, в которых наличие оспы обезьян обнаруживалось на протяжении лет, и 32 новых затронутых стран. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт добавил, что с начала 2022 года на планете зафиксировано 72 случая с летальным исходом после заражения оспой обезьян. Все эти инциденты имеют место в тех странах, в которых данное заболевание существовало и прежде.

ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян.

Фото и видео: WHO

