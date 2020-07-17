ВОЗ созовет комитет по ЧС из-за оспы обезьян

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что эксперты обсудят опасность 23 июня.

ВОЗ созовет комитет по чрезвычайным ситуациям из-за оспы обезьян. Соответствующее заявление на брифинге в Женеве с журналистами сделал генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что заседание экспертов состоится на следующей неделе. Аналитики оценят эпидемиологическую угрозу, связанную со вспышкой данного заболевания.

Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать Комитет по ЧС в соответствии с международными медико-санитарными правилами. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Ранее гендиректор ВОЗ рассказал о том, что в мире зарегистрировано более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян, а также приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.

ВОЗ: в любой момент может появиться более опасный штамм ковида.

Фото и видео: WHO