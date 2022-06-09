ВОЗ: в любой момент может появиться более опасный штамм ковида

Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия в мире еще не закончилась.

Глава ВОЗ считает, что в любой момент может появиться более опасный штамм коронавируса. Соответствующее заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал перед журналистами на брифинге во Всемирной организации здравоохранения, проводимого в Женеве. Эксперт обратил внимание общественности на то, что сейчас бытует ошибочное мнение, что пандемия COVID-19 завершилась.

Ощущение что пандемия закончилась вполне понятно, однако оно является ошибочным. В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант, тогда как большое число людей остаются незащищенными. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт пояснил, что в мире снижается количество инфицированных ковидом, а также летальных случаев. При этом ВОЗ призывает страны быть бдительными. Эксперт напомнил, что массовую вакцинацию от коронавируса прошли около трех четвертей работников сферы здравоохранения, а также лиц старше 60 лет. Данный показатель ниже среди граждан с низкими доходами. Еще в 68 государствах охват населения препаратами для профилактики заражения не дотягивает до 40%.

ВОЗ: человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)