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ВОЗ: человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян

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Розамунд Льюис считает, что пока что рано говорить о необходимости массовой вакцинации от данного заболевания.

ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян. Соответствующее заявление сделала во время брифинга с журналистами Розамунд Льюис, руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%.

Розамунд Льюис, представитель ВОЗ

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что не рекомендует проведение всеобщей вакцинации против данного заболевания. Он напомнил о том, что в тех местах, в которых фиксируется вспышка инфекции, вакцины используются только для защиты тех граждан, у которых повышен риск заражения.

Напомним, что впервые случай заражения человека оспой обезьян выявлен в 1970 году. Большинство последующих пациентов находились на территории Африки. Согласно наблюдениям медиков, обычно передача вируса происходила от животного к человеку.

ВОЗ сообщила о 643 случаях заражения людей оспой обезьян.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

Теги: воз, массовая вакцинация, оспа обезьян, розамунд льюис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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