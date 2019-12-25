ВОЗ сообщила о 643 случаях заражения людей оспой обезьян

Мария ван Керкхове рассказала о странах, в которых выявлено наибольшее число зараженных.

Всемирная организация по здравоохранению сообщила о по меньшей мере 643 выявленных случаях заражения людей оспой обезьян. Пациенты найдены в 26 странах четырех регионов мира. Такой информацией с журналистами на брифинге поделилась руководитель технической группы управления ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Эксперт пояснила, что такая статистика выявлена медиками в период с 13 мая по 1 июня текущего года.

Прямо сейчас у нас 650-643 подтвержденных случая с дополнительными вероятными и многочисленными подозрительными случаями в этих странах. Мария ван Керкхове, представитель ВОЗ

Эксперт пояснила, что наибольшее количество пациентов зарегистрировано в Великобритании (190 человек), Испании (142 человека), Португалии (119 человек) и Германии (44 человека). Мария ван Керкхове призвала коллег изучить риски распространения заболевания дальше по странам, а также проанализировать геном вируса и заняться его секвенированием для прогноза по потенциальным мутациям.

ВОЗ: 70 человек умерло от оспы обезьян в Африке в 2022 году.

Фото и видео: Twitter / World Health Organization (WHO)