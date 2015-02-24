ВОЗ включила новый штамм «Лямбда» в группу представляющих интерес

Вирус продолжает мутировать.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что новая мутация коронавируса "Лямбда" включена специалистами организации в группу представляющих интерес.

Мы работаем с различными учеными и собираем информацию со всего мира, — сказала она.

По ее словам, если будет установлено, что "Лямбда" увеличивает смертность, то штамм переведут в группу вызывающих обеспокоенность.

Ван Керкхове отметила, что коронавирус продолжает и дальше мутировать. По этой причине в скором времени могут появиться другие вызывающие обеспокоенность штаммы.

В ВОЗ ранее сообщили, что из-за штамма "дельта" мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)