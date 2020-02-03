ВОЗ: мир находится на опасной стадии развития пандемии коронавируса

Штамм "дельта" обнаружили уже в 98 странах.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма "дельта". По его словам, этот штамм нашли уже в 98 странах.

Глава ВОЗ отдельно подчеркнул, что данная разновидность опасна и продолжает мутировать.

В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии", — сказал он.

Гендиректор организации отметил, система здравоохранения должна отслеживать новые мутации коронавируса и адаптироваться под них. Он заявил, что важно выявлять зараженных на ранних стадиях, а также изолировать их и лечить.

По его словам, необходимо продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Гебрейесус призвал страны помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, тестами и медикаментами.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)