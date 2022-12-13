На брифинге эксперты поделились статистикой по числу новых пациентов с ковидом.

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 9% за неделю. Соответствующее заявление генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сделал на пресс-конференции с журналистами. Он пояснил, что в период с 2 по 8 января порядка 2,9 миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией, погибли - свыше 11 тысяч человек. Количество пациентов со случаями инфицирования за неделю сократилось на 9%, а число летальных исходов - на 12%. В ВОЗ уточнили, что рост заболеваемости по сравнению с предшествующими 7 днями (с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года) отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе. Там показатель увеличился на один процент. В Европейском регионе показатель упал на 36%, в Юго-Восточной Азии - на 27%, в Африке - на 23%, в Америке - на 7%, в Восточном Средиземноморье - на 1%.

Глава ВОЗ обвинил Китай в занижении данных о смертях от COVID-19.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)